Milan Kamada: i rossoneri accelerano, ecco il loro piano! La volontà è quella di avere la firma del giocatore entro mercoledì

È stato Stefano Pioli, nelle ore successive a Juventus Milan, a chiudere alla società rinforzi per la squadra. Così, Maldini e Massara hanno subito agito sul mercato e il primo nome è stato quello di Daichi Kamada.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’intermediario Beppe Bozzo era ieri a Casa Milan, per definire i dettagli. L’accordo, infatti, c’è, ma non è ancora del tutto chiuso. Il Milan vuole accelerare. Il giocatore dell’Eintracht Francoforte giovedì sarà in Giappone e i rossoneri vogliono la firma prima della partenza.

Kamada firmerà un contratto quadriennale, vicino al 3 milioni all’anno. È il trequartista che chiedeva Pioli: tecnico e che segna gol.