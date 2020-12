Milan, Kabak primo obiettivo per gennaio: ecco la richiesta dello Schalke

Il Milan punta deciso su Ozan Kabak per rinforzare il pacchetto dei difensori centrali nel mercato di gennaio

Ozan Kabak è l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan. Il difensore turco rappresenta la vera priorità per Maldini in vista del mercato di gennaio. Rossoneri che hanno infatti assoluto bisogno di allungare la coperta per quanto riguarda i centrali, visto anche l’infortunio di Kjaer.

Secondo Todofichajes però, non sarà facile trattare con lo Schalke 04. Per il trasferimento del classe ’00 infatti, il club tedesco spara alto: vuole 30 milioni di euro.