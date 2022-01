Retroscena Ibrahimovic: ecco come ha preparato la partita contro la Juve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani sera c’è Milan Juventus a San Siro. Zlatan Ibrahimovic è carico. Ecco come ha preparato la sfida ai bianconeri

Come riporta Tuttosport, lo svedese ha fatto una settimana di allenamenti “da paura”. Intensità, cattiveria, niente è stato lasciato al caso. Il fuoriclasse rossonero non ha ancora digerito la sconfitta con lo Spezia e si è premurato di tenere alta la tensione del gruppo in vista della partitissima contro la Juventus. Il momento è decisivo: Ibra sente la pressione, ma questo di certo non lo scarica, al contrario… Da queste situazione lo svedese trae maggiore forza, adrenalina pura da mettere in campo per cercare di battere la Juve.