Milan Juve, ultimo treno scudetto per i rossoneri? A Milanello filtra questa sensazione, il retroscena

Milan Juve, la gara di questa sera rappresenta l’ultimo treno scudetto per i rossoneri? Gara fondamentale ma non decisiva

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone un importante interrogativo rispetto alla gara di questa sera tra Milan e Juve.

Per il Milan lo è senz’altro. Il classico ultimo treno in transito. Se anche vincesse stasera, sarebbe a una quota punti (21) inferiore alle ultime 4 stagioni (minimo 23). Deve cambiare marcia. Una sconfitta dolorosa, come quella subita dal Napoli nell’ultima uscita casalinga,

rischia di portare in doppia cifra il distacco dalla vetta e di ritrovarsi davanti anche 7 squadre. Non basterebbe un miracolo per rimontarle tutte. Vero che il Diavolo ha il match di Bologna da recuperare, ma il distacco virtuale pesa psicologicamente come quello reale e ritrovarsi fuori dai giochi scudetto già a novembre avvelenerebbe il resto della stagione.