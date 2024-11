Milan Juve, ecco chi saranno i tre ex della partita: tanti altri hanno vestito entrambe le maglie!

Milan Juve, ecco chi saranno i tre ex della partita di sabato a San Siro: tanti altri hanno vestito entrambe le maglie!

Verso Milan Juve di sabato pomeriggio. In campo scenderanno tre giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Tra gli ex rossoneri ora alla Juventus ci saranno titolari Locatelli e Kalulu; per i padroni di casa, invece, guiderà l’attacco il grande ex, Alvaro Morata.

Questi alcuni degli ex che più si ricordano: Zlatan Ibrahimovic, Gianluca Zambrotta, Antonio Nocerino, Filippo Inzaghi, Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Mattia De Sciglio, Marco Storari, Massimiliano Allegri e Fabio Capello.