Milan Juve, Thiago Motta li recupera per il big match? C’è l’indiscrezione, tutti gli aggiornamenti

Milan Juve, Thiago Motta vuole recuperare Nico Gonzalez e Douglas Luiz per il big match di San Siro: tutti gli aggiornamenti

L’edizione odierna del Corriere dei Torino ha fatto il punto sull’infermeria in casa Juventus svelando novità importanti su Nico Gonzalez e Douglas Luiz in vista del match in programma al rientro dopo la sosta a San Siro contro il Milan.

Stando a quanto si apprende l’obiettivo di Thiago Motta, che sta lavorando a ranghi ridotti alla Continassa durante questa sosta, è averli entrambi a disposizione per il prossimo match di Serie A con i rossoneri.