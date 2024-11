Milan Juve, San Siro da record! Dato clamoroso, club entusiasta perchè... Ultimissime

Milan Juve, San Siro si avvia a siglare un clamoroso record stagionale: dato che impressiona la società rossonera. I dettagli

Importante novità svelata dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola in vista della gara di sabato pomeriggio tra Milan e Juve.

San Siro resta la più bella discoteca di Milano per il sabato sera. I milanisti nel fine settimana la riempiono sempre, se si vince o si perde, se c’è da applaudire o criticare Theo&Leao. Milan-Juve non farà eccezione – esaurito doveva essere ed esaurito è stato, sul sito non ci sono più biglietti disponibili – e una calcolatrice fa capire che il Milan sabato centrerà un traguardo: arriverà a mezzo milione di presenze stagionali nel suo stadio. Il Milan ha giocato in casa cinque partite di campionato e due di Champions. Secondo i dati del club, è arrivato a 476.314 spettatori totali nella somma delle sette partite. Sabato quindi sfiorerà i 550.000 totali, numero impressionante, soprattutto per una stagione di alti e bassi. In questo 2024-25, la curva ha criticato la società e scioperato, ma il tifo milanista resta speciale. La certezza è che San Siro resta bellissimo e sabato il Milan batterà il record di incasso stagionale in A, superando quello di Milan-Napoli. Non solo, c’è una chance che possa battere anche il record di sempre in A. Milan-Juve è sempre Milan-Juve.