Milan Juve, Motta alle prese con tanti infortunati: si aggiunge anche Vlahovic?

Milan Juve, Thiago Motta alle prese con tanti, troppi infortunati: si aggiunge anche Susan Vlahovic dopo lo stop con la Serbia

Come sottolinea Tuttosport, in vista di Milan Juve Thiago Motta dovrà davvero fare i conti con tante assenze. L’allenatore ex Bologna doveva già sicuramente fare a meno di Bremer, Cabal e Nico Gonzalez ma a questi si aggiunge anche lo stop di Dusan Vlahovic.

Lo stop dell’attaccante con la Serbia sarà valutato nella giornata di oggi con gli esami strumentali appositi. Si teme un problema muscolare al flessore della gamba sinistra.