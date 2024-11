Milan Juve, possibile mossa a sorpresa di Motta: i rossoneri sono avvisati!

Milan Juve, possibile mossa a sorpresa di Thiago Motta vista l’assenza di Dusan Vlahovic: i rossoneri sono avvisati!

Verso Milan Juve possibile mossa a sorpresa in casa bianconera. Thiago Motta vista l’assenza di Vlahovic potrebbe optare per una scelta tattica diversa: Mckennie come falso nueve. Secondo Sky, lo statunitense è favorito.

Non al meglio Timothy Weah che dovrebbe partire dalla panchina. L’altra possibilità sarebbe schierare uno tra Yildiz o Koopmeiners come unico riferimento offensivo.