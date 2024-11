Milan Juve, Gabbia-Thiaw titolari? Fonseca cambia ancora, l’elenco delle combinazioni provate dal tecnico

Milan Juve, si va verso la coppia titolare formata da Matteo Gabbia e Malick Thiaw: sarebbe una prima volta assoluta

Come riferito da Sky, Paulo Fonseca, in vista della gara di domani tra Milan e Juve, va verso la coppia titolare formata da Gabbia e Thiaw per quella che sarebbe una novità assoluta in stagione. Queste tutte le combinazioni finora utilizzate dal tecnico:

Serie A, 1ª giornata, Milan – Torino 2-2 (Thiaw – Tomori)

Serie A, 2ª giornata, Parma – Milan 2-1 (Tomori – Pavlovic)

Serie A, 3ª giornata, Lazio – Milan 2-2 (Tomori – Pavlovic)

Serie A, 4ª giornata, Milan – Venezia 4-0 (Gabbia – Pavlovic)

Champions League, 1ª giornata, Milan – Liverpool 1-3 (Tomori – Pavlovic)

Serie A, 5ª giornata, Inter – Milan 1-2 (Gabbia – Tomori)

Serie A, 6ª giornata, Milan – Lecce 3-0 (Gabbia – Tomori)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen – Milan 1-0 (Gabbia – Tomori)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina – Milan 2-1 (Gabbia – Tomori)

Serie A, 8ª giornata, Milan – Udinese 1-0 (Thiaw – Pavlovic)

Champions League, 3ª giornata, Milan – Club Brugge 3-1 (Gabbia – Tomori)

Serie A, 10ª giornata, Milan – Napoli 0-2 (Thiaw – Pavlovic)

Serie A, 11ª giornata, Monza – Milan 0-1 (Thiaw – Pavlovic)

Champions League 4ª giornata, Real Madrid – Milan 1-3 (Thiaw – Tomori)

Serie A, 12ª giornata, Cagliari – Milan (Thiaw – Pavlovic)

Complessivamente questa è la frequenza d’impiego dei centrali

5 volte: Gabbia – Tomori

4 volte: Thiaw – Pavlovic

3 volte: Tomori – Pavlovic

2 volte: Thiaw – Tomori

1 volta: Gabbia – Pavlovic