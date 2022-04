Milan Investcorp, l’obiettivo è tornare al top in Europa: il piano

Continua la trattativa per l’acquisizione del Milan da parte di Investcorp. Il fondo di investimento vuole riportare i rossoneri al top

Investcorp punta deciso sul Milan. Il fondo d’investimento del Bahrein vuole chiudere in tempi brevi la trattativa per l’acquisizione del club rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport, il piano a lungo termine è riportare il Diavolo a competere al top in Europa.

Per farlo ci sarà bisogno di continuità e di un budget superiore da mettere sul mercato. Per Investcorp il Milan rappresenterebbe il fiore all’occhiello della propria politica di investimenti, volta ad aumentare il valore del marchio. Un po’ come già successo in Italia con Gucci, acquisito per 300 miliardi di lire e di cui la valutazione si è elevata a 10 volte di più.