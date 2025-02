Milan Inter, Reijnders il migliore in campo nel derby! Il giudizio non mente, grande prova dell’olandese

Milan Inter, per i quotidiani sportivi oggi in edicola è stato Tijjani Reijnders il migliore in campo della stracittadina di ieri pomeriggio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha indicato in Tijjani Reijnders il migliore in campo della sfida pareggiata ieri a San Siro tra Milan e Inter per 1-1. Il centrocampista olandese ha realizzato la rete del momentaneo vantaggio. Questo il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Non solo il gol. Decisivo il suo lavoro a ricucire il gioco e a risollevare la squadra con i suoi strappi eleganti, quando l’Inter preme».