Milan Inter, Chivu perde il titolarissimo! Salta il derby, Allegri prende nota

Milan Inter, Lautaro Martinez salterà il derby di domenica sera a San Siro: le ultime novità sull’argentino non lasciano dubbi

In casa Inter, la squadra di Cristian Chivu inizia finalmente a intravedere uno spiraglio di luce per quanto riguarda le condizioni del suo capitano. Tuttavia, la notizia che rimbalza dai corridoi di Appiano Gentile ha il sapore del paradosso per i colori nerazzurri e del sollievo per quelli rossoneri: Lautaro Martínez punta con decisione al rientro, ma la data cerchiata in rosso sul calendario è quella della trasferta contro la Fiorentina, subito dopo la stracittadina milanese.

Milan Inter, Chivu non avrà Lautaro nel derby

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il “Toro” starebbe bruciando le tappe del recupero, ma lo staff medico nerazzurro non sembra intenzionato a rischiare una ricaduta nel match più sentito dell’anno. Per il Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal successo di Cremona e ora a -10 dai cugini (fermi a 67 punti), si tratta di un vantaggio tattico e psicologico non indifferente. L’attacco dell’Inter, apparso “impreciso e poco incisivo” nelle ultime uscite e reduce dal flop in Champions, dovrà fare a meno del suo trascinatore proprio nel momento in cui l’ombra del Diavolo torna a farsi sentire.

L’assenza del numero 10 continuerà a pesare enormemente sugli equilibri nerazzurri nel Derby, costringendo un appannato Marcus Thuram a sobbarcarsi ancora una volta l’intero peso del reparto offensivo. Per il Milan, che insegue con l’obiettivo di “fare l’ultimo scalino”, non avere di fronte la cattiveria agonistica di Lautaro rappresenta un’occasione d’oro per accorciare ulteriormente e rovinare i piani scudetto della capolista.