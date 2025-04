Condividi via email

Milan Inter, Inzaghi può contare su di lui: i rossoneri sono già avvisati. Segui gli aggiornamenti e le ultimissime sul club rossonero

Milan–Inter, qualora non dovesse farcela Lautaro Martinez dal primo minuto, giocherebbe Marko Arnautovic in coppia con Marcus Thuram. Il centravanti austriaco non è comunque da sottovalutare, i numeri parlano chiaro.

L’ex Bologna in 666 minuti giocati ha messo a segno 6 gol e 1 assist, contribuisce ad 1 gol ogni 88 minuti. Tra queste marcature c’è anche la rete nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio.