Milan Inter, buone notizie per Inzaghi verso il derby: può recuperare due giocatori

Milan Inter, buone notizie per Inzaghi meno per Conceicao: il tecnico piacentino ritrova due titolarissimi

Domenica 2 febbraio alle ore 18:00 andrà in scena il terzo derby della stagione. Verso Milan–Inter, arrivano buone notizie per la sponda nerazzurra della città. Mister Inzaghi potrebbe infatti avere nuovamente disponibili due pezzi pregiati.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Acerbi e Calhanoglu avrebbero svolto in gruppo gran parte dell’allenamento e dovrebbero quindi essere pienamente recuperati per la stracittadina in programma nel prossimo turno di campionato.