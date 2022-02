Milan Inter, i rossoneri hanno un primato in Coppa Italia: non succedeva dal 17/18

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani il fischio d’inizio dell’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter, i rossoneri sono forti di un particolare primato. Come riporta la Lega Serie A:

«Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 11 delle ultime 17 gare di Coppa Italia, nessuna squadra ha fatto meglio dalla stagione 2017/2018 in avanti (11 anche per la Juventus)».