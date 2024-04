Milan Inter, Cuadrado recupera per il derby? Le ultime sulle sue condizioni

Milan Inter, Cuadrado recupera per il derby? Le ultime sulle condizioni del colombiano dopo l’ultimo infortunio rimediato

Arrivano novità importanti sulle condizioni di Juan Cuadrado, il quale ha rimediato un infortunio che ha messo a serio rischio la sua presenza per Milan Inter, il derby in programma per lunedì e valevole per il 33° turno di campionato.

Secondo Sky Sport il colombiano salta definitivamente il derby: allenamento in corso per i nerazzurri, ma l’esterno, ancora alle prese con problemi fisici, ha già abbandonato Appiano Gentile.