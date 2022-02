ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Inter Coppa Italia: Correa e Gosens ce la fanno? Le ultime sulle condizioni dei due nerazzurri

Sia Gosens sia Correa hanno svolto la seduta di allenamento con i compagni, senza accusare problemi. Ecco perché c’è ottimismo sul fatto che i due giocatori dell’Inter possano essere convocati per il derby col Milan di domani.

La chiamata di Gosens è in qualche modo attesa. In linea teorica il tedesco sarebbe stato disponibile anche per la trasferta di Genova, ma Inzaghi ha preferito farlo allenare ad Appiano proprio in vista del derby.