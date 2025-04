Milan Inter, c’è ancora qualche ballottaggio: i dubbi di Conceicao

Milan Inter, Tammy Abraham in vantaggio su Santiago Gimenez, ma c’è ancora qualche dubbio a poche ore dal match

La formazione che scenderà in campo dal primo minuto in Milan–Inter sembrerebbe ormai delineata. Qualche dubbio però accompagna ancora il tecnico portoghese, non solo in attacco dove Abraham è nettamente favorito su Gimenez.

In altri ruoli c’è quello Jimenez/Musah, lo spagnolo sembra avanti, mentre in difesa Gabbia è in vantaggio su Pavlovic per affiancare Thiaw.