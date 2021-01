Milan, inizio 2021 come fine 2020: tanti indisponibili ed emergenza di formazione

L’inizio del nuovo anno sarà per il Milan come la fine del 2020: tanti indisponibili e problemi di formazione ancora per mister Pioli

Sembrava che il 2020, concluso nel migliore dei modi dal Milan con la conferma del primato in classifica, potesse alleggerire sensibilmente la situazione infortuni per i rossoneri. I primi indizi però ci portano a pensare che l’inizio del nuovo anno sarà all’insegna delle medesime problematiche delle ultime settimane: sono ancora diversi infatti i giocatori di cui mister Pioli dovrà fare a meno nelle prime uscite di campionato, in particolar modo contro Benevento e Juventus.

Ibrahimovic sta proseguendo il proprio lavoro di riabilitazione e riatletizzazione sul campo, ma non sarà disponibile prima della metà di gennaio. Un simile discorso può essere fatto anche per Bennacer, che dopo aver svolto nella giornata di ieri gli esami strumentali, verrà sottoposto a nuovi controlli tra 7 giorni. Contro la Lazio, nell’ultimo match prima della sosta natalizia, si è fermato anche Saelemaekers: il belga si è procurato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra che verrà rivalutata tra 7-10 giorni. Più lunghi i tempi di recupero per Gabbia, che dovrebbe rientrare verso la fine del prossimo mese. Alle prese con acciacchi fisici anche Castillejo, per il quale però ancora si nutre qualche speranza di averlo per il match di domenica contro il Benevento.