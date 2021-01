Milan, ingresso Champions con scudetto: suggestione che varrebbe oro, lo spiega e lo ricorda questa mattina Gazzetta dello sport

Mercato da scudetto. E dalla Champions

arrivano 50 milioni”.

SOGNO ECONOMICO- Al netto di quello che potrebbe essere il sogno legato al prestigio di vincere lo scudetto lontano da ogni benché minima previsione, esiste anche vittoria economica che porterebbe il club a riprendere la strada europea targata Champions, con tanto di credibilità internazionale da parte dei giovani, futuri campioni in giro per il mondo.

LE CIFRE DELLA VITTTORIA- Gazzetta di questa mattina fa il punto su quelle che potrebbero essere le cifre, relative ai guadagni rossoneri in caso di Champions con scudetto: “Entrare nella prossima Champions League da primi e non da quarti– spiega la rosea a pag. 3- fa una certa differenza. La quota del market pool per l’Italia è di circa 50 milioni, 25 in relazione alla posizione ottenuta in campionato e 25 riguardo ai risultati ottenuti in seguito.

SCUDETTO DETERMINANTE- “Chi arriva dall’Italia con lo scudetto sulla maglia-prosegue il quotidiano– ottiene subito una decina di milioni, contro i 7,5 di chi entra per secondo, i 5 del terzo e i 2,5 del quarto classificato. Ballano insomma 7-8 milioni, che non fanno tutta la differenza del mondo, ma sono un inizio per quello che il Milan attuale vorrebbe disegnare come una nuova lunga storia”.