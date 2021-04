Milan in dubbio sul riscatto di un centrocampista rossonero

Il Milan non sarebbe pienamente convinto di riscattare Soualiho Meité dal Torino in vista della prossima stagione

Il Milan avrebbe deciso di non spendere i circa 9 milioni di euro pattuiti per il diritto di riscatto di Meité. Il giocatore non avrebbe convinto a pieno. Stefano Pioli non ha voluto prendere in considerazione il francese nel match contro la Sampdoria.

I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Albert Sambi Lokonga, giovane talento classe ’99 dell’Anderlecht. Lo riferisce Nicolò Schira direttamente sul proprio profilo Twitter.