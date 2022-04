Milan, il ritorno di Ibrahimovic: averlo in gruppo è una risorsa in più

Milan, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic fa sognare in questo finale: averlo in gruppo è una risorsa in più

Nei momenti decisivi contano i campioni, e per il Milan ritrovare il suo nelle gare clou della corsa Scudetto è un fattore in più. Già nel finale contro la Lazio si è capito il perchè Zlatan Ibrahimovic, a 40 anni, sia ancora un fattore. L’assist di testa per Tonali è un pezzo di intelligenza calcistica totale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è detto che il suo fisico gli permetta di giocare nelle ultime 4 gare. E non è detto che riuscirà ad interrompere un digiuno da gol che dura dalla trasferta di Venezia. Ma il solo riavere in gruppo colui che questo spogliatoio lo ha plasmato, è sicuramente una risorsa.