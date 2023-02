Milan, il punto sui prestiti: Colombo a secco di gol da 7 partite

Lorenzo Colombo è uno dei giocatori che il Milan ha mandato in prestito in questa stagione. Il punto sul suo rendimento

Il Milan osserva il rendimento di Lorenzo Colombo, giovane attaccante in forza in questa stagione al Lecce. Il classe 2002 è in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei rossoneri. Dopo le annate in Serie B con le maglie di Cremonese e Spal, per il talento di Vimercate questa è la prima stagione in Serie A.

Dopo aver iniziato indietro nelle gerarchie di Baroni, l’ex Primavera del Milan si è guadagnato il posto da titolare a suon di prestazioni e gol. Il suo bilancio è di 4 gol e 2 assist in 22 partite (11 giocate da titolare). Il momento attuale è però complicato per Colombo. La rete manca da ben 7 partite e nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta il tecnico gli ha preferito Ceesay.