Milan, il programma di oggi: dopo la conferenza si parte per Sassuolo

Il Milan affronta l’ultima giornata di vigilia del campionato. Dopo la rifinitura e la conferenza di Pioli, la partenza per Sassuolo

Il Milan è all’ultima giornata di vigilia della sua stagione. C’è grande attesa per il match di domani contro il Sassuolo che deciderà la corsa Scudetto. Oggi il tecnico Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in mattinata la squadra effettuerà la classica sessione di rifinitura e poi pranzerà insieme. Dopo le parole del tecnico alla stampa è prevista la partenza, in treno, direzione Reggio Emilia.