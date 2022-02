Milan, il Napoli aggancia il primo posto: prossima settimana scontro diretto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli espugna l’Olimpico contro la Lazio ed aggancia il Milan al primo posto in classifica. Alla prossima sarà scontro diretto

Il Milan non è più solo in vetta alla classifica. Il Napoli espugna infatti l’Olimpico per 1-2 ed aggancia i rossoneri in testa. Decide un gol di Fabian Ruiz all’ultimo secondo dopo le reti di Insigne e Pedro.

Settimana prossima scontro diretto allo stadio Maradona dal sapore di Scudetto.