Milan, il gol della stagione 2020/21: sfida tra Rebic e Tomori

Il Milan apre le votazioni per il miglior gol della stagione. A giocarsi il turno di oggi sono la rete record di Ante Rebic contro la Roma e quella di Fikayo Tomori contro la Juventus.

⚽ Best Goal of the 2020/21 Season 🔝

The quarter-finals continue: Rebić's accurate left-footer 🆚 @fikayotomori_'s thumping header. Vote now! 🗳️

Nel terzo Quarto di finale si sfidano il sinistro all'angolino di Rebić e l'incornata di Tomori: votate! 🗳️#SempreMilan@emirates pic.twitter.com/PYPMtpTiHE

— AC Milan (@acmilan) June 19, 2021