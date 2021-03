Milan, il finale è un assedio nonostante tutto: qualcosa però manca e lo spiega questa mattina Repubblica a pag. 33 con un focus sula gara

Milan, il finale è un assedio nonostante tutto: qualcosa però manca e lo spiega questa mattina Repubblica a pag. 33 con un focus sula gara: “La vendetta di Gattuso spezza i sogni del Milan”. E ancora: “Politano elimina Pioli dalla corsa al titolo e riapre i giochi per la Champions”.

COSA È MANCATO- Il quotidiano lo spiega nelle colonne sottostanti al titolo sopra riportato, analizzando punto per punto quanto accaduto nell’arco dei 90 minuti: “Mancavano però alternative a Leao- si legge- molle la sua spaccata centrale tra le braccia di Ospina, che ha dovuto impegnarsi di più su una testata di Rebic. Il Napoli ha finito in fisiologico affanno, anche se Osimhen ha sfiorato il bersaglio, il Milan in vigoroso assedio- prosegue il quotidiano- a dispetto dell’espulsione di Rebic per offese all’arbitro. Infinite discussioni sul Var popoleranno l’attesa di Milan-United: Donnarumma è uscito più scuro della giacca di Ibra”.