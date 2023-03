Milan, il calendario di marzo tra campionato e Champions League

Sul proprio sito ufficiale il Milan ha pubblicato gli impegni di marzo dei rossoneri tra campionato e Champions League

Dopo un febbraio interamente trascorso nel territorio lombardo – tra partite in casa e le trasferte nel Derby e col Monza – arriva un marzo in viaggio per il Milan di Stefano Pioli. Al solo match casalingo contro la Salernitana, infatti, si accompagneranno tre trasferte davvero importanti per i destini rossoneri: Fiorentina e Udinese in campionato e, soprattutto, il ritorno dell’Ottavo di finale di Champions League contro il Tottenham, dove si partirà dall’1-0 dell’andata.

SERIE A

25ª giornata: Fiorentina-Milan, sabato 4 marzo ore 20.45 (DAZN/Sky) – Stadio Artemio Franchi

26ª giornata: Milan-Salernitana, lunedì 13 marzo ore 20.45 (DAZN/Sky) – San Siro – BIGLIETTI

27ª giornata: Udinese-Milan, sabato 18 marzo ore 20.45 (DAZN/Sky) – Dacia Arena

CHAMPIONS LEAGUE

Ottavi di Finale (ritorno): Tottenham-Milan, mercoledì 8 marzo ore 21.00 (Amazon Prime Video) – Tottenham Hotspur Stadium