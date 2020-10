Milan, ieri amichevole con la Primavera: finisce 3-1. Ecco i marcatori

Milan, ieri amichevole in famiglia sette contro sette con la Primavera: finisce 3-1 per la prima squadra, ecco i marcatori

Al termine della seduta mattutina il Milan ieri a Milanello ha affrontato in amichevole sette contro sette con la Primavera allenata da Federico Giunti. Per i giovani rossoneri in gol Emil Roback mentre per la prima squadra i tre gol sono stati realizzati da Daniel Maldini (doppietta) e Zlatan Ibrahimovic, autore anche di un assist.

Questa i sette giocatori scelti da Stefano Pioli per la sfida contro il settore giovanile: A.Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo, Castillejo, Maldini e Ibrahimović.