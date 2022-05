Milan, Ibra sa come si fa: dalla panchina decise il finale thriller del 2008

Zlatan Ibrahimovic è pronto a regalare un ultima gioia al suo Milan. Nonostante il problema al ginocchio, lo svedese vuole essere decisivo

Zlatan Ibrahimovic non ha per niente voglia di passare questo finale di stagione da comparsa. Il Milan si gioca lo Scudetto all’ultima giornata e nella mente dello svedese si torna indietro al 2008, quando subentrando al Tardini di Parma regalò il titolo all’Inter con una doppietta.

Oggi la storia è un po’ diversa. Zlatan cercherà infatti di strappare lo Scudetto ai nerazzurri. Partirà come al solito dalla panchina, come 14 anni fa. Vedremo se il suo ingresso sarà una passerella d’onore o una mossa per cambiare la partita. In ogni caso, Ibra è pronto a scrivere il gran finale.