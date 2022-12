Simon Kjaer ha disputato una buona prima parte di stagione dopo l’infortunio al ginocchio: i numeri del danese

Di seguito i numeri di Simon Kjaer nella prima parte di stagione con il Milan:

PRESENZE IN A: 7

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 9

MINUTI IN CAMPO: 444′

AMMONIZIONI: 2