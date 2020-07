Milan, i 5 gol più belli segnati contro la Juve a San Siro

Verso Milan-Juventus: ecco i video dei cinque gol più belli rossoneri segnati a San Siro contro i bianconeri

Questa sera, ore 21:45, allo stadio San Siro andrà in scena Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata di Serie A. La Scala del calcio è stata teatro di grandissime gesta e performance: in particolare il match tra rossoneri e bianconeri ha regalato durante gli anni non poche emozioni.

Il Diavolo ha deciso di raccogliere in un video, pubblicato sui canali social ufficiali, i migliori 5 gol segnati dal Milan contro la Juventus a San Siro. Buona visione.