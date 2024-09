Milan da HORROR: non partiva così MALE in Serie A da 13 anni. Il dato dopo le prime tre partite in campionato

Il Milan non partiva così male in Serie A da 13 anni, cioè dall’avvio della stagione 2011-2012 con Allegri in panchina.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri hanno pareggiato due delle prime tre partite di campionato per la prima volta da quell’annata. Anche in quel caso il terzo risultato del Milan fu una sconfitta. Partenza horror, quindi, per la squadra di Fonseca.