Milan, gol tutto italiano in Europa League: Bartesaghi e Cisse rompono un tabù lungo due anni

Milan, l’asse azzurro regala il raddoppio contro il Salisburgo: un’intesa tricolore che mancava dal 2024

Al minuto 32 della sfida di Europa League tra Salisburgo e Milan, la formazione guidata da Ruben Amorim ha trovato la via del raddoppio portandosi avanti di due reti. A firmare la marcatura è stato il solito Alphadjo Cisse, giovanissimo talento che, a suon di prestazioni e reti di fattura eccelsa, non fa ormai nemmeno più notizia nonostante la giovanissima età. Un gol di fondamentale importanza ma anche di splendida fattura, nato da una manovra avvolgente costruita dal Diavolo: l’azione è partita dalla corsia di sinistra, si è sviluppata a destra ed è stata sapientemente rifinita sul lato opposto.

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Cisse, dimostrando ancora una volta un senso della posizione fuori dal comune in questo avvio di stagione, si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto, capitalizzando al meglio un assist al bacio disegnato da Davide Bartesaghi. Una combinazione vincente che regala una statistica particolare in casa rossonera: si tratta infatti di un gol tutto all’italiana, evento che non si verificava in gare ufficiali da oltre due anni.

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I precedenti storici della cooperazione azzurra

L’ultima volta che due calciatori italiani avevano confezionato insieme una rete con la maglia del Milan risaliva infatti al maggio 2024. In quella circostanza, durante la gara di campionato giocata a San Siro contro il Genoa e terminata sul punteggio di 3-3, fu Alessandro Florenzi a servire il pallone decisivo per l’incornata di Matteo Gabbia, autore del momentaneo 2-2. La connessione tra Bartesaghi e Cisse riporta così in auge l’impronta tricolore nella cooperazione del gol milanista.