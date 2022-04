Milan, gli intoccabili nella corsa Scudetto; Leao, Tonali e Giroud

Milan, ecco gli intoccabili nella corsa Scudetto per Stefano Pioli. Rafael Leao, Tonali e Giroud sono diventati imprescindibili

Partiti con ruoli diversi, ora il Milan non può più fare a meno di loro. In queste ultime quattro partite che decideranno la corsa Scudetto i rossoneri si aggrappano a Rafael Leao, Sandro Tonali ed Olivier Giroud.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tre sono diventati uomini chiave nelle gerarchie di Pioli. Dal portoghese, esploso con le sue giocate in questa stagione, fino all’attaccante francese, arrivato come vice Ibra ed oggi autore di gol pesantissimi. Per non parlare del centrocampista classe ’00, autentico totem in mezzo al campo.