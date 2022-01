Milan, gli auguri del club a capitan Romagnoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso i propri canali social, il Milan ha fatto gli auguri di compleanno a capitan Alessio Romagnoli

Attraverso i propri canali social, il Milan ha fatto gli auguri di compleanno a capitan Alessio Romagnoli, che oggi spegne 27 candeline.

IL COMUNICATO – «Dal 2015 al Milan, dal 2018 capitano rossonero: Alessio Romagnoli è un veterano della squadra e una figura importante per il gruppo. Sono già quasi 250 le presenze in carriera con la maglia del Diavolo, un traguardo notevole e in continua crescita. L’assenza di Kjær ha dato ancora più responsabilità oltre che spazio a Romagnoli, che come sempre si è fatto trovare pronto con serietà, attenzione e qualità. Diciotto gare complessive e un gol in campionato, contro il Sassuolo a San Siro, finora in questa stagione. Oggi è un giorno importante per Alessio, il giorno del 27esimo compleanno: tanti auguri!».