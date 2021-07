Milan, Giroud e Maignan pronti a debuttare contro il Nizza sabato sera, prima amichevole di rilievo internazionale dopo Pro Sesto e Modena

Parte il Milan alla francese con la punta e Maignan, già pronti per il test di Nizza”.

NIZZA- Si comincia sabato sera all’Allianz Riviera di Nizza, per proseguire a Valencia, poi in Austria contro il Real Madrid e infine a Trieste

contro il Panathinaikos. E i due francesi del Milan sono già pronti a ripartire da casa, in Costa Azzurra. In attesa del ritorno di Ibrahimovic, sono determinati a dimostrare che il Milan si è messo in buone mani. E piedi, ovviamente.