Milan Genoa, più che sufficiente la prestazione di Thiaw: la pagella!

Milan Genoa, più che sufficiente la prestazione di Malik Thiaw: la pagella del difensore tedesco fa sorridere il reparto difensivo

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, tra i migliori in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Genoa c’è Malik Thiaw. Decisivo in diversi interventi per fermare l’attacco genoano, sempre attento dal primo minuto. Questo il giudizio sulla prova del tedesco:

PAROLE – «Esce su Thorsby che arretra per non dargli libertà di creare. Mai messo in difficoltà dagli avversari, rischia su un retropassaggio da… quasi autogol».