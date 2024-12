Milan Genoa, Fonseca esce allo scoperto sulla formazione: ci sarà spazio per loro. Le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa

Fonseca in conferenza stampa ha fatto un annuncio sulla formazione del Milan contro il Genoa.

I PIU’ GIOVANI GIOCHERANNO – «Questo progetto del Milan Futuro è un progetto importante per far avere ogni volta più giocatori del settore giovanile in Prima Squadra. Noi dal primo giorno lavoriamo sempre con i giocatori del Milan Futuro. Posso dire che domani vedremo qualcuno in campo».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE