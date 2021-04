Milan Genoa: è testacoda su un importante dato. Ecco quale

Milan Genoa sarà testacoda su un dato molto importante: i calci piazzati. I numeri della sfida in programma domenica

Sfida tra la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questo campionato (Milan, 23) e quella che ne ha realizzati di meno dalla stessa situazione di gioco (Genoa, tre).

Il Milan è la squadra che è stata pescata più volte in fuorigioco in questa Serie A (84), in tutto lo scorso campionato i rossoneri erano stati colti in posizione di offside 63 volte. Il Genoa (11) è la squadra che ha segnato meno gol in trasferta in questo campionato (11 reti in 15 gare fuori casa).