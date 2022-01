Milan Genoa: Daniel Maldini trequartista, chance importante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Chance notevole per Daniel Maldini che oggi contro il Genoa partirà dal primo minuto. Prenderà il posto di Brahim Diaz, a riposo

Il Milan sfida il Genoa nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Stefano Pioli pensa ad un piccolo turnover. Al posto di Brahim Diaz giocherà Daniel Maldini.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per il giovane rossonero è un’importante chance per dimostrare tutte le sue reali potenzialità.