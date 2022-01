Milan Genoa: Ante Rebic torna finalmente titolare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ante Rebic, contro il Genoa di Shevchenko, torna finalmente titolare dopo diverso tempo ai box. Il croato è pronto a riprendersi…

Il Milan affronta il Genoa nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stefano Pioli, questa sera, ha deciso di buttare nella mischia Ante Rebic.

Il croato torna, così, finalmente titolare dopo essere rimasto a lungo fermo ai box per infortunio. Una chance importante per sradicare il posto da titolare in campionato a Rafael Leao (al momento non sarà facile).