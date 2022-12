Milan, a gennaio l’incontro con Giroud per il rinnovo. Ecco cosa la società offrirà all’attaccante francese nelle prossime settimane

Non solo Bennacer e Leao: il Milan vuole trattenere anche Oliver Giroud. Come riporta Tuttosport, in programma a gennaio c’è l’incontro con il giocatore e il suo staff.

La proposta è quella di prolungare il contratto dell’attaccante francese per un’altra stagione.