Milan, Gabbia in uscita: possibile prestito alla Sampdoria

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan c’è Matteo Gabbia. Il difensore potrebbe andare in prestito

Il Milan ragiona sul futuro di Matteo Gabbia. Il difensore classe ’99 sta disputando un buon precampionato con la maglia rossonera, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Milanello.

Secondo il Corriere dello Sport, un’opzione per la prossima stagione è un prestito in Serie A per fare esperienza. Su di lui c’è la Sampdoria.