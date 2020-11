Milan, Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra

Matteo Gabbia è tornato a disposizione di mister Stefano Pioli, che pensa di convocarlo già per la partita di Europa League contro il Lille

Gabbia, dopo essere guarito definitivamente dal Coronavirus è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra. Oggi infatti, ha regolarmente sostenuto la seduta pomeridiana in quel di Milanello.

Per Gabbia a questo punto, non è da escludere una convocazione per il match di giovedì sera contro che il Milan giocherà contro il Lille in Europa League. Questo è quanto appreso dalla nostra redazione.