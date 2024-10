Milan Futuro, ultimo posto in classifica e numeri horror: è crisi totale della squadra di Bonera dopo la sconfitta col Legnago

Il Milan Futuro è in crisi totale. Di risultati e non solo. Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Legnago, infatti, la squadra di Bonera è piombata all’ultimo posto in classifica con 6 punti in 9 partite.

Fino a questo momento i giovani rossoneri hanno segnato solo 5 gol e, in generale, costruiscono molto poco. Numeri horror a cui si aggiunge il dato inquietante sui cartellini rossi: 4 espulsioni nelle ultime due gare con Pianese e Legnago.