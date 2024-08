Milan Futuro verso l’ESORDIO in Serie C: la possibile SCELTA di Bonera su Camarda. Ultime

Milan Futuro verso l’ESORDIO in Serie C: la possibile SCELTA di Bonera su Camarda. Le ultime sulla sfida di domani

Domani sera alle ore 20:45 il Milan Futuro debutterà in Serie C in casa della Virtus Entella. Una gara storica per la neonata squadra rossonera e che vedrà l’impiego dal primo minuto di Francesco Camarda.

Stando a quanto filtra a poco più di 24 ore da questa sfida, infatti, il giovane attaccante rossonero dovrebbe essere scelto da Bonera per guidare l’attacco e anche per questo non è stato convocato in prima squadra.