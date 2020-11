Milan-Fiorentina, viola vittoriosi a San Siro nelle ultime 2 occasioni

Il Milan domenica affronterà una Fiorentina in difficoltà, che però, negli ultimi 2 campionati ha fatto bottino pieno a San Siro

Il Milan nelle ultime 2 stagioni, in casa contro la Fiorentina, ha sempre perso. Infatti, i viola sono usciti vittoriosi dalla San Siro rossonera sia nella stagione 2018/2019 con Gennaro Gattuso in panchina, e sia nella stagione 2019/2020 con Marco Giampaolo come tecnico. Due anni fa il Milan perso 0-1 con gol di Federico Chiesa, mentre l’anno scorso venne sconfitto in maniera netta e pesante per 1-3. Nella Fiorentina segnarono Erick Pulgar su rigore, Gaetano Castrovilli e Franck Ribery. Nel Milan invece trovò il suo primo gol in Italia, Rafael Leao.

Ora il Diavolo vuole invertire la rotta per mantenere la vetta della classifica e continuare a sognare.