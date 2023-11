Nuovo infortunio in casa Milan: Okafor resterà fuori per una lesione al bicipite destro. Camarda verso la convocazione in Milan Fiorentina

Pioli attinge dalla Primavera? Nuovo infortunio in casa Milan: Okafor resterà fuori per una lesione al bicipite destro.

In tal senso come riportato da Matteo Moretto per sostituirlo l’allenatore rossonero valuta la convocazione di Camarda in Milan Fiorentina.